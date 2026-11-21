Расписание матчей КХЛ на 21 ноября 2026 года

Сегодня, 21 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 21 ноября 2026 года (время московское):

14:00. «Нефтехимик» – «Спартак»;

17:00. ХК «Сочи» – СКА.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 44 очками после 28 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.