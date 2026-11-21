Расписание матчей ВХЛ на 21 ноября 2026 года

Сегодня, 21 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 21 ноября 2026 года (время московское):

9:00. ХК «Норильск» – ХК «Калуга»;

11:00. «Челмет» – «Кристалл»;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Дизель»;

13:00. «Динамо» СПб – «Югра»;

17:00. СКА-ВМФ – «Рубин»;

17:00. «Нефтяник» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Южный Урал» с 37 очками после 24 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (36 очков в 24 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.