«Нефтехимик» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 ноября, в Нижнекамске состоится матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтехим-Арена» и начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы KHL и KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2026, суббота. 14:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нефтехимик» с 32 очками после 29 проведённых матчей располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» занимает четвёртое место в таблице Запада с 35 очками после 29 игр.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.