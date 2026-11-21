«У него новый клуб, он ещё не адаптировался». Третьяк — об игре Бобровского за «Торонто»

Президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк прокомментировал игру российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Бобровского.

«Два дня назад я написал ему, пожелал терпения и удачи. Действительно, это для него новый клуб, он ещё не адаптировался по игре. Но он профессионал своего дела, и я думаю, что через большую работу он покажет то мастерство, которое у него есть.

Ему нужно больше играть в своём клубе и прибавлять с каждым матчем — чем скорее, тем лучше. Думаю, Бобровский всё сделает, чтобы команда попала в плей-офф, и ещё скажет своё слово», — приводит слова Третьяка ТАСС.