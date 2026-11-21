Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал неудачную игру «Ак Барса» в домашних матчах текущего сезона.

– Почему «Ак Барс» так плохо играет дома, в отличие от выездных? Почему Гатиятулин не может достучаться до игроков или они не хотят выполнять его требования? В чём причина?

– Честно, не вижу желания не играть за тренера. Гатиятулин деликатный, не матерится, не унижает, поэтому почему бы им не играть за Анвара? Проблемы в домашних матчах, возможно, из-за системы игры. Ситуация у «Ак Барса» должна улучшиться: в декабре приедет Дадонов, вернулись Сафонов и Миллер, на подходе Галимов. Но есть проблемы. Потеря Шафранова сказывается. В штабе Гатиятулина всего два помощника (Макрицкий, Ячменев), тогда как в среднем по КХЛ — пять. Возможно, Ячменёву не хватает авторитета, чтобы заставить опытных нападающих играть в нужный хоккей. Тренерские слова до некоторых игроков просто не доходят. В игре со «Спартаком» «Ак Барс» вёл, но проиграл, пропустив во втором периоде. Возможно, не хватает физики. Надо быть внутри, чтобы знать наверняка. Я бы усилил тренерский штаб, так как потеря Шафранова явно сказывается, — цитирует Гомоляко «Сила спорта».