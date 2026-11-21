Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал игру СКА при главном тренере Андрее Разине и высказался о ситуации с капитаном армейского клуба Сергеем Плотниковым.

— Вижу, что штаб Андрея Разина постепенно начинает выправлять ту анархию, которой осенью отличался СКА. Команда стала чётче играть в обороне, теперь более понятен и рисунок игры в атаке. При этом у СКА – качественный, глубокий состав, в котором возможны и, похоже, неизбежны чистки под новый штаб.

— Что думаете о переводе на трансфер капитана СКА Плотникова?

— Тут не сюрприз. Слухи об этом трансфере пошли в первые же дни после назначения Разина, но тогда, похоже, вопрос не удалось продавить – решили подождать. После серии поражений новый тренер, видимо, только укрепился в своём первоначальном мнении. Это его право.

Другое дело, что трансферный рынок в КХЛ очень бедный. И произвести сильный обмен – на уровне недавнего блокбастера «Спартака» и «Металлурга» — СКА будет крайне сложно. Хотя Плотников совсем недавно входил в тройку лучших бомбардиров чемпионата и, по идее, за него необходимо получить достойную компенсацию.

— Как объяснить, что во втором клубе подряд Разин конфликтует с выбранным командой капитаном?

— Этот тренер ценит быстрых, челночных форвардов, а Плотников – нападающий тягучий, более силовой. Так что, наверное, здесь фактор стилевой, а не человеческий, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.