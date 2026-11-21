Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ (NHLPA). 29-летний россиянин второй раз подряд и третий раз в сезоне выигрывает это звание.

«Кирилл Капризов продолжает набирать очки! Он набрал восемь баллов, в четвёртый раз подряд набрал более одного очка за матч, продлил свою результативную серию до 13 матчей и вторую неделю подряд признан лучшим хоккеистом недели», — говорится в сообщении NHLPA.

Всего в текущем сезоне у 29-летнего россиянина 43 (18+25) очка в 24 играх.

Ранее Кирилл Капризов высказался о своей результативности в текущем сезоне.