«Хорошая команда не превращается в котов, которые всем довольны». Коваленко — о ЦСКА

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался о победной игре с «Шанхайскими Драконами» (5:0) в Санкт-Петербурге.

— Я думаю, со льда это была рабочая командная победа. Выполнили установку на игру и за счёт этого считаю, что забрали матч.

— У вас сегодня три очка. Насколько довольны собой?

— Немножко недоволен по вбрасываниям. Буду ещё работать и работать. Очки — это всё-таки не только от меня зависит, зависит от всей пятёрки, кто на льду. Поэтому за счёт них я набрал эти очки. Ребята здорово подсказывали, открывались и реализовывали свои моменты.

— То есть такой перфекционизм всё равно присутствует?

— Ну конечно, нет предела совершенству.

— Как не впасть в эйфорию после победы 5:0?

— Как Игорь Валерьевич нам сказал после Ярославля, хорошая команда не превращается в таких котов, которые всем довольны, что мы сделали своё дело. Если мы говорим о нашей цели, то нам не важен соперник. Мы должны отталкиваться от своей игры и выкладываться сполна в каждую игру. Потому что мы профессионалы, мы должны это делать.

— То есть голод до победы есть всегда, его не утолить?

— Да, конечно. Нужно быть всегда голодным, с эмоциями, с настроением. И друг друга поддерживать, подбадривать. За счёт этого становится коллектив — как вне льда, т