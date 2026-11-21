Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин предположил, какие последствия для Международной федерации хоккея (ИИХФ) могут быть за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

— Дмитрий, почти месяц назад вы дали прогноз на развитие ситуации вокруг решения CAS – и пока всё идёт точно по вашему сценарию.

— К сожалению, это так – сборная России не допущена к молодёжному чемпионату мира. По-прежнему считаю, что вся основная борьба развернётся вокруг нашего участия во взрослом чемпионате – в мае в Германии. И именно зимой будут происходить ключевые события.

— Какие?

— Я так понимаю, что в ближайшее время суд и стоящие за ним олимпийские власти будут наказывать ИИХФ за неисполнение своего решения. От размера штрафа зависит очень многое. Если он больно ударит по ИИХФ, это одно. Если будут выписаны символические суммы, совсем другое – и ИИХФ по этой же схеме, ссылаясь на отказ страны-организатора выдать визы, нашу команду в Германию не допустит.

— Какой сценарий – наиболее вероятный?

— Думаю, суд прекрасно понимает, что на кону – его авторитет и может быть создан неприятный прецедент. Поэтому постарается жёстко наказать ИИХФ. Вероятность такого развития событий – процентов 50. Всё-таки Европа в противодействи