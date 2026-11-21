Хайруллин: больше слежу за Матвеем Коротким, чем за Овечкиным

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин высказался о возможном рекорде по голам с учётом плей-офф НХЛ у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я больше за Матвеем Коротким слежу, чем за Овечкиным (смеётся). Особо не вникаю, что у Александра там происходит. Побьёт ли рекорд? Конечно, побьёт. Он легенда нашего хоккея и голевая машина. Так что успехов ему», — приводит слова Хайруллина Vprognoze.

В текущем сезоне в НХЛ россиянин набрал 6 (1+5) очков в 10 встречах.

Ранее Александр Овечкин высказался об игре столичного клуба и прокомментировал антирекордную безголевую серию в НХЛ, которая достигла 15 матчей.