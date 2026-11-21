В тренерский штаб СКА вошли два специалиста. Помогать Андрею Разину будут Владимир Воробьёв и Евгений Михалкевич – ранее оба входили в штаб Разина в «Металлурге». Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Воробьёв в качестве тренера работал ассистентом в «Северстали», «Донбассе», «Барысе» и московском «Динамо». В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 был главным тренером бело-голубых, однако по ходу второго сезона снова перешёл на должность ассистента тренера. К должности главного тренера вернулся в «Амуре», который возглавлял чуть больше одного сезона. После этого три года отработал ассистентом в «Автомобилисте» и два с половиной – в «Металлурге».

Михалкевич в качестве тренера работал в системе «Северстали» – от ДЮСШ до главной команды, хоккейном клубе «Питер», Академии СКА и «СКА-Нева», тюменском «Рубине». Дольше всего трудился в родном Череповце – 11 сезонов, из которых пять в роли ассистента главного тренера «Северстали». Последние три с половиной сезона перед возвращением в Санкт-Петербург Евгений Михалкевич работал «Металлурге», выиграв вместе с командой Кубок Гагарина.