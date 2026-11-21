В Швейцарии возбудили уголовное дело после драки с участием экс-форварда «Вашингтона»

Швейцарская полиция начала уголовное расследование в отношении канадского нападающего клуба «Ажуа» Дэниэла Карра после драки во время матча чемпионата страны. Об этом сообщает журналист Хейкки Маннонен на своей странице в социальной сети X.

16 октября во время матча чемпионата страны с «Билем» Карр ударил головой об лёд капитана соперника Гаэтана Хааса, который после этого инцидента не провёл ни одного матча. По информации источника, Карр подозревается в покушении на причинение серьёзного вреда здоровью. Полиция Берна начала опрос свидетелей.

Карру 35 лет, он выступал в Национальной хоккейной лиге за «Монреаль Канадиенс», «Вегас Голден Найтс», «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз».