Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что для развития хоккея в стране сборной России необходимо выступать на международной арене.

— Как считаете, надо всеми силами бороться за международную арену или стоит включить гордость и отказаться от попыток любым способом туда попасть, с учётом того, что у нас есть замечательный чемпионат КХЛ?

— Моя личная позиция — если развиваться, мы должны быть и играть там. Сильнейшие должны играть с сильнейшими, — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассмотрит вопрос по допуску сборных России на соревнования на очном заседании на следующей неделе.