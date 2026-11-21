Форвард минского «Динамо» Сэм Энас высказался об игре форварда «Нэшвилл Предаторз» Виталия Пинчука, который ранее покинул белорусский клуб.

— Мы много говорили, когда он выбирал команду. Я рассказывал ему о разных городах. Сейчас, может, всё идёт не так хорошо, но в хоккее всё меняется быстро. Достаточно одной травмы или смены тренера. Или два-три хороших матча подряд — и он наберёт ход, получит такую же роль, какая у него была в прошлом сезоне. Он умеет играть и умеет работать. Думаю, лучшее, что он может сделать, — продолжать работать и воспользоваться шансом, когда тот появится.

— А психологически он к НХЛ готов?

— Да. В «Динамо» у него были и взлёты, и падения. Тренер был с ним очень строг, и, думаю, это пошло Виталию на пользу. Он понял, что у него получается, как воспринимать критику и использовать её, чтобы стать лучше. И как не зацикливаться на неудачах. Сейчас он уверен в себе, и у него есть д