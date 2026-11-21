Хайруллин: ЦСКА стремится к уровню «Локомотива», в крайнем матче была заруба

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин высказался о конкуренции армейского клуба с «Локомотивом» в Западной конференции КХЛ.

«Подстёгивает ли конкуренция с «Локомотивом»? «Локомотив» – хорошая команда, чемпион последних лет. Мы стараемся стремиться к их уровню. В крайнем матче с ними была полноценная игра плей-офф, заруба. Два разных соперника, игра шла до ошибки. Мы добавляем, концентрируемся на своей игре и старается как можно больше набираться очков», — приводит слова Хайруллина Vprognoze.

После 28 матчей ЦСКА занимает первое место на Западе с 44 очками. «Локомотив» расположился на второй строчке таблицы – 41 очко в 28 играх.