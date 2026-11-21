Бабаев: опыт, который Пустовой получит в «Локомотиве», станет бесценным для его развития

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о развитии 17-летнего нападающего ярославского «Локомотива» Андрея Пустового.

«Я доволен развитием Андрея Пустового. На данном этапе мы не ждём от него голов в каждом матче. Самое главное, что он выполняет задания тренерского штаба, играет на команду, выигрывает силовую борьбу и продолжает совершенствовать свою игру в обороне.

«Локомотив» — это клуб, который выступает на исключительно высоком уровне. Этой весной команда будет стремиться завоевать свой третий Кубок Гагарина, и опыт, который Андрей получит на этом пути, станет бесценным для его развития», — написал Шуми Бабаев на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне форвард провёл 26 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.