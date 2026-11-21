Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) ничего не хочет делать в вопросе допуска сборной России на чемпионат мира 2027 года в Германии.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал допустить российские команды к международным турнирам. Однако ИИХФ не допустила молодёжную сборную России на МЧМ-2027 из-за позиции правительства Канады.

«Думаю, Международная федерация хоккея не хочет ничего делать. И какие у неё есть рычаги для того, чтобы давить на национальные федерации? Ведь эти же самые федерации и принимали все предыдущие решения [по недопуску].

Это ведь не как в политике, когда приходит новый президент и меняет правительство и всё то, что он считает нужным. И там можно ожидать каких-то перемен. А здесь всё те же люди, которые и за Франца Райндля голосовали и которые везде продвигают антироссийскую риторику», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».