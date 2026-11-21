Нападающий Артур Бровкин подписал односторонний контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

25-летний форвард — воспитанник «Ак Барса». С сезона-2017/2018 начал играть за команду МХЛ «Ирбис». Дебютировал в КХЛ 3 февраля 2020 года в домашнем матче «Ак Барса» с «Витязем» (5:2). Со следующего сезона стал выступать в ВХЛ в составе «Барса». Сезон-2023/2024 провёл в составе команды «Нефтяник» Альметьевск.

Всего на счету Бровкина 101 игра в Континентальной хоккейной лиге, пять заброшенных шайб и 12 результативных передач при показателе полезности «-2».