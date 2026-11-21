Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал свою игру в начале сезона. 29-летний вратарь провёл 15 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал семь побед, пропуская в среднем 3,42 шайбы и отражая 87,9% бросков.

«В прошлые годы мне удавалось довольно легко выбираться из подобных ям. Этот сезон, пожалуй, самый тяжёлый. Не припомню, чтобы у меня когда-либо был такой старт. Будучи вратарём, чувствуешь себя словно одиночка на острове, понимаете? Я всё ещё пытаюсь найти ответы на вопросы», – приводит слова Томпсона District Standard.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков после 20 встреч.