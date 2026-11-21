Черкас: ситуация с Овечкиным неожиданная, но мы понимаем, что он уже возрастной человек

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 41-летний форвард не забивает на протяжении 15 матчей подряд в НХЛ – это его личный антирекорд.

«Для всех ситуация с Овечкиным неожиданная. Мы все привыкли, что Александр постоянно забивает голы. Но мы понимаем, что это уже возрастной человек. Голы забивать ему уже сложнее. Но самое главное, мы верим, что он ещё будет забивать.

Наступит момент, когда Александра прорвёт. Я не верю, что он не сможет побить рекорд. Верю, что он забросит эти 10 шайб», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».

В этом сезоне на счету Овечкина 6 (1+5) очков в 20 играх. Всего Александр забил 1007 голов в НХЛ с учётом плей-офф. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 1016 шайб.