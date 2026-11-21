Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил слова Уэйна Гретцки, который поддержал позицию Канады о недопуске молодёжной национальной команды России на МЧМ-2027.

«За Уэйном Гретцки такого отношения к России раньше замечено не было. Может быть, его слова были вызваны тем, что Гретцки находился в плохом настроении или у него была какая-то [сложная] жизненная ситуация. Его спросили не вовремя, он и ответил сгоряча. Возможно, был задан некорректный или провокационный вопрос.

Мне кажется, что одноразовая акция – это не акция. Если бы он постоянно что-то твердил [против России], как Доминик Гашек, можно было бы подумать, что это его позиция на самом деле. Но непонятно, зачем он это сказал. А пресса сразу подхватила его слова. Если бы они не пошли дальше, никто бы этого и не заметил», – приводит слова Сушинского «РИА Новости Спорт».