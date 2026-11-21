Журналист и инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации вокруг нападающего Дилана Ларкина и «Детройт Ред Уингз».

«Между «Детройтом» и Ларкиным накопилось огромное количество взаимных обид. «Детройт» до сих пор стоит на своём: они хотят получить взамен хоккеиста сопоставимого уровня. Насколько я понимаю, сторона Ларкина крайне разочарована тем, что обмен до сих пор не состоялся. Но в «Детройте» считают, то, что им предлагают, недостаточно», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

В конце октября стало известно, что Ларкин больше не будет играть за «Ред Уингз», пока его не обменяют в другой клуб. Он набрал 6 (2+4) очков в 10 матчах регулярного чемпионата текущего сезона НХЛ. Контракт американского форварда с зарплатой $ 8,7 млн в год рассчитан до конца сезона-2030/2031.