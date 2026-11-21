Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о результатах «Ак Барса» в текущем сезоне Фонбет КХЛ.

«Причина неудачной домашней игры «Ак Барса» неочевидна без знания внутренних процессов. Игроки и новички пока не показывают уровень прошлого сезона, хотя в прошлом году команда также начинала неровно и прибавляла по ходу чемпионата. Интересно наблюдать за развитием событий с приездом Дадонова и выходом Галимова. От Галимова жду продуктивной