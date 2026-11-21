Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о том, что сборная России может заменить украинскую команду на чемпионате мира 2027 года.

«Мне кажется, вариант расширения чемпионата мира был бы логичным. Зачем кого-то убирать, если можно добавить? Россию и Украину можно развести по разным группам во избежание каких-то ситуаций, хотя в спорте таких особо и не возникает.

Я лично знаю ребят, которые выступали за Украину, а сейчас они уже тренеры. Мы общаемся с ними, никогда не поднимаем политические темы, а общаемся только на хоккейные. У нас никогда не было, чтобы кто-то кого-то упрекал. Может