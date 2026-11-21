«Можно анекдот расскажу?» Разин — в ответ на вопрос о возможном уходе Плотникова из СКА

Главный тренер СКА Андрей Разин ушёл от ответа на вопрос о будущем нападающего Сергея Плотникова в клубе.

– Очень много разных слухов. Понятное дело, СКА – всегда много слухов. И один из них о том, что ваш капитан Сергей Плотников вот-вот покинет команду. Как-то можете это прокомментировать?

– Можно я вам анекдот расскажу?

– Можно, я с удовольствием вас слушаю.

– Поспорили как-то малинка, грецкий орех и банан. Малинка говорит: «Меня все любят, я на сердечко похожа». Грецкий орех говорит: «Нет, меня все любят. Я на мозг похож». А банан, знаете, что сказал?

– Так...

– Н