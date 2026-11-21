«Можно анекдот расскажу?» Разин — в ответ на вопрос о возможном уходе Плотникова из СКА
Главный тренер СКА Андрей Разин ушёл от ответа на вопрос о будущем нападающего Сергея Плотникова в клубе.
– Очень много разных слухов. Понятное дело, СКА – всегда много слухов. И один из них о том, что ваш капитан Сергей Плотников вот-вот покинет команду. Как-то можете это прокомментировать?
– Можно я вам анекдот расскажу?
– Можно, я с удовольствием вас слушаю.
– Поспорили как-то малинка, грецкий орех и банан. Малинка говорит: «Меня все любят, я на сердечко похожа». Грецкий орех говорит: «Нет, меня все любят. Я на мозг похож». А банан, знаете, что сказал?
– Так...
– Н