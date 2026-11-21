Капитан «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути заявил о желании выступать за клуб до конца карьеры в НХЛ. 8 декабря двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «королей» исполнится 37 лет.

«Хочу носить только один свитер [в рамках карьеры в НХЛ]. Хочу прожить в Лос-Анджелесе всю жизнь – даже когда закончу играть. Иметь возможность оставаться в одной команде – это потрясающе. Если клуб сможет подписать со мной контракт на $ 4-6 млн в год или что-то в этом роде – и я буду играть больше всех в команде – для клуба это будет чертовски выгодная сделка», – приводит слова Даути Sportsnet.

Канадец всю свою карьеру в НХЛ выступает за «Лос-Анджелес». На его счету 1298 игр в регулярных чемпионат