Форвард СКА Гримальди — о России: ожидал холода, как в Северной Дакоте, но здесь комфортно

Американский нападающий СКА Рокко Гримальди рассказал, что его больше всего удивило и понравилось после переезда в Россию.

– Как тебе Россия и климат? Что удивляет?

– Ожидал холода, как в Северной Дакоте, но здесь комфортно, даже жарко из-за сильного отопления в клубном автобусе, отелях и квартире.

– Как тебе русский язык? Учишь ли ты его?

– Пробовал учить, но из-за рождения близняшек не хватает времени. Сейчас приоритет – семья и внимание девочкам.

– Насколько тебе понравилась русская кухня?

– Из классических блюд больше всего понравился борщ. В целом я привередлив в еде и предпочитаю привычные салаты, пасту и куриную грудку, – приводит слова Гримальди