Результаты матчей ВХЛ на 21 ноября 2026 года

Сегодня, 21 ноября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 ноября 2026 года:

ХК «Норильск» – ХК «Калуга» — 3:2 ОТ;

«Челмет» – «Кристалл» — 1:5;

«Горняк-УГМК» – «Дизель» — 5:2;

«Динамо» СПб – «Югра» — 2:3;

СКА-ВМФ – «Рубин» — 1:2;

«Нефтяник» – «Динамо-Алтай» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 38 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (38 очков в 27 играх).