Результаты матчей МХЛ на 21 ноября 2026 года

Сегодня, 21 ноября, прошли шесть матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 21 ноября 2026 года:

«Красноярские Рыси» – «Сибирские Снайперы» — 2:6;

«Амурские Тигры» – Академия СКА — 3:1;

«Мамонты Югры» – «Белые Медведи» — 3:2 ОТ;

«СКА-1946» – «Динамо-Шинник» — 2:3;

«Красная Армия» – МХК «Динамо» М — 8:2;

«Красная Машина Атлант» – «Локо» — 3:7.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 32 очка после 22 матчей.