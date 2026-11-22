Расписание матчей КХЛ на 22 ноября 2026 года

Сегодня, 22 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 22 ноября 2026 года (время — московское):

14:00. «Авангард» — «Ак Барс»;

14:30. «Барыс» — «Динамо» Мн;

17:00. «Торпедо» — «Автомобилист»;

17:00. «Шанхайские Драконы» — «Лада»;

19:46. «Динамо» М — ЦСКА.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 44 очками после 28 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.