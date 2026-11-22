Расписание матчей ВХЛ на 22 ноября 2026 года

Сегодня, 22 ноября, пройдёт один матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 22 ноября 2026 года (время московское):

17:00. «Буран» — «Химик».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 38 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (38 очков в 27 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.