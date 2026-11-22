Расписание матчей МХЛ на 22 ноября 2026 года

Сегодня, 22 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 22 ноября 2026 года (время московское):

10:00. «Тайфун» — «Алмаз»;

11:00. «Авто» — МХК «Спартак»;

11:00. «Толпар» — «Локо-76»;

13:00. «СКА-1946» — «Динамо-Шинник»;

14:00. МХК «Спартак MAX» — Академия Михайлова.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 32 очка после 22 матчей.