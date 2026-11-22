Тренерский штаб «Лос-Анджелес Кингз» предоставил отдых российскому нападающему Артемию Панарину после смерти дедушки. Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

«Мы с ним немного пообщались. Он боец, но в то же время мы дали ему неделю перерыва. Было много эмоций, много перелётов — 24 часа туда, 30 часов обратно. Мы просто должны убедиться, что он войдёт в ритм и наберёт форму», — приводит слова Лавиолетта журналист Зак Дули на своей странице в социальной сети X.

О смерти дедушки Панарина стало известно 15 ноября. Владимир Левин умер в возрасте 87 лет.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт в ночь на 24 ноября. Команда в гостях сыграет с «Монреаль Канадиенс».