Результаты матчей НХЛ на 22 ноября 2026 года

В ночь на 22 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 ноября 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 7:4;

«Калгари Флэймз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 ОТ;

«Флорида Пантерз» – «Баффало Сэйбрз» — 4:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Питтсбург Пингвинз» — 4:3;

«Виннипег Джетс» – «Вегас Голден Найтс» — 4:5 Б;

«Монреаль Канадиенс» – «Филадельфия Флайерз» — 3:4;

«Оттава Сенаторз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4;

«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3;

«Сент-Луис Блюз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 9:6;

«Бостон Брюинз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 7:5;

«Юта Маммот» – «Анахайм Дакс» — 3:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Сиэтл Кракен» — 4:3;

«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд» — 4:3 Б.

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