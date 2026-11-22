Вратарь «Авангарда» Иван Просветов заявил, что не стоит верить голкиперам, которые долго лежат на льду после столкновений.

«Когда в тебя влетают соперники — это часть игры. Один раз там в матче в голову прилетело, встряхнуло так. Но я стараюсь долго не лежать. Первый инстинкт всегда — полежать на льду, но потом сказал себе, что надо вставать. Не люблю, когда валяешься, выходит врач на лёд, а ты потом продолжаешь играть. На самом деле не верьте, когда вратари валяются, умирают на льду после столкновений. Это не так больно. Посмотрите, какая амуниция у нас огромная. Так что валяющимся вратарям можно кричать: «Симулянт!» — передаёт слова Просветова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл девять матчей, в которых одержал пять побед при коэффициенте надёжности 1,78 и 93,9% отражённых бросков.