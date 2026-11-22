Вратарь «Авангарда»: у нас и не было турбулентного периода. Ребята привыкали к системе

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов заявил, что у команды не было турбулентного периода. Голкипер отметил, что новичкам надо было адаптироваться к требованиям главного тренера Ги Буше.

«У нас и не было турбулентного периода, мы просто пытались начать играть в нашу систему. Много было новых ребят, им надо было адаптироваться, в том числе и к требованиям Ги. Буше всё-таки очень требовательный тренер. Но когда ребята её понимают, привыкают к ней, то я считаю, что она очень действенна», — передаёт слова Просветова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент в активе «Авангарда» четыре победы подряд, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 27 игр.