Паньотта — о «Филадельфии»: строить новую команду будут вокруг Мичкова, Мартона и Барки

Журналист Дэвид Паньотта поделился мыслями по поводу обменов «Филадельфии Флайерз», в том числе слухов о возможном обмене нападающего Трэвиса Конечны. Контракт канадца с зарплатой $ 8,75 млн рассчитан до конца сезона-2032/2033. Этот договор был подписан в июле 2024 года.

«В этом сезоне имя Конечны мы будем слышать чаще. В «Филадельфии» произошёл сдвиг в том, кто именно является опорой процесса перестройки команды.

Конечно, в случае с Мичковым есть определённая оговорка – многое будет зависеть от того, как для него сложится остаток сезона. Но именно вокруг Матвея Мичкова, Портера Мартона и Денвера Барки клуб строит новую команду.

Присутствует понимание, что за Конечны можно получ