Нападающий «Шанхайских Драконов» Владислав Барулин оценил результаты «Амура» в этом сезоне Фонбет КХЛ. Хабаровский клуб на данный момент занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка после 28 матчей.

«Слежу за «Амуром», для меня это родной клуб, который дал мне путь в этой лиге. Очень рад за них, против них сейчас действительно тяжело играть. Они нашли свой стиль, вратари у них играют здорово. Демонстрировать такой результат, несмотря на дальние перелёты – это вызывает уважение.

Дай бог, чтобы оставшуюся часть сезона отыграли так же, вышли в плей-офф. Хабаровские болельщики заслуживают плей-офф», – приводит слова Барулина Vprognoze.