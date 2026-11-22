Расписание матчей НХЛ в ночь на 23 ноября 2026 года

В ночь на 23 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 23 ноября 2026 года (время московское):

20:30. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз»;

1:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз»;

3:00. «Сент-Луис Блюз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

3:00. «Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз»;

4:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 39 очками после 25 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 37 очков в 23 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.