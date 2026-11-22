Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук поздравил клуб с юбилеем. Сегодня, 22 ноября, бело-голубые отмечают 80-летие.

«Сегодня особенный день для всех, кому дороги бело-голубые цвета. Нашему родному хоккейному клубу «Динамо» Москва исполняется 80 лет!

За этой датой стоят истории тысяч людей, великие победы, незабываемые матчи, радость и слёзы. За восемь десятилетий выросло не одно поколение хоккеистов и болельщиков, но любовь к «Динамо» осталась неизменной. И для меня самое ценное в истории нашего клуба — люди, которые посвятили ему часть своей жизни и вложили в него душу.

Мне посчастливилось самому быть причастным к истории московского «Динамо». Я хорошо помню наши чемпионские победы, эмоции хоккеистов, тренеров и болельщиков. Помню, сколько сил было вложено в достижение этих результатов. И сколько бы лет ни прошло, вспоминаешь их с тем же волнением и теплотой.

Конечно, за 80 лет было разное. Мы радовались успехам, праздновали чемпионства, переживали непростые времена и обидные поражения. В разные эпохи клуба нас объединяло одно — любовь к московскому «Динамо».

Сегодня мне особенно хочется обратиться к нашим дорогим ветеранам. Вы стояли у истоков тех традиций, которыми мы гордимся, отдавали все силы ради побед и своим примером воспитали не одно поколение хоккеистов. Для нас большая честь знать вас лично, слушать ваши воспоминания и иметь возможность сказать вам спасибо. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Мы помним и ценим всё, что вы сделали для московского «Динамо».

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