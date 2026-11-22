«Спасибо за то, что вы есть». Овечкин поздравил московское «Динамо» с юбилеем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил московское «Динамо» с 80-летием.

«Дорогое «Динамо», поздравляю с 80-летием! Спасибо за то, что вы есть, за то, что воспитываете прекрасных спортсменов и прекрасных людей. Очень вас люблю, ценю, болею и переживаю. Ваш Александр Овечкин. Удачи!» — сказал Овечкин на видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, Александр является воспитанником московского «Динамо». Во время локаута в НХЛ Овечкин провёл часть сезона-2012/2013 в составе бело-голубых. В 31 матче форвард набрал 40 (19+21) очков. После возвращения Александра в НХЛ «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок в составе победителей.