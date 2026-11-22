Капитану «Чикаго» Бедарду потребуется операция после травмы плеча в матче с «Торонто»

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард перенесёт операцию на правом плече. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Кайл Дэвидсон. Сроки восстановления хоккеиста не уточняются.

Бедард получил травму в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) 17 ноября. В начале третьего периода канадец во время вбрасывания почувствовал резкий дискомфорт в правом плече, после чего сразу же покинул лёд и ушёл в подтрибунное помещение.

Это третья аналогичная травма Бедарда менее чем за год. В декабре 2025‑го он повредил правое плечо во время игры, а минувшим летом на тренировке – левое.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард набрал 18 (7+11) очков и до травмы был лучшим бомбардиром команды.