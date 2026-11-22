«Металлург» объявил о переносе автограф-сессии новичков клуба – нападающих Ивана Морозова и Михаила Мальцева. Мероприятие было запланировано на сегодня, 22 ноября.

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки в городе по решению врача команды «Металлург» автограф‑сессия переносится на другой день.

Не переживайте: карточки с автографами игроков будут доступны в нашем официальном магазине арены «Металлург».

О новой дате и времени автограф-сессии сообщим дополнительно – следите за нашими обновлениями. Спасибо за понимание!» – говорится в телеграм-канале клуба.

Напомним, Морозов и Мальцев пополнили состав магнитогорцев в результате обмена со «Спартаком» 18 ноября. В обратном направлении отправились форварды Руслан Исхаков и Игорь Нечаев. Также красно-белые получили права на защитника Всеволода Комарова и денежную компенсацию.