Советник президента Федерации хоккея России по судейству, почётный спортивный судья России, один из ведущих специалистов в истории отечественного хоккейного судейства Анатолий Баринов ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

«Анатолий Михайлович посвятил хоккею большую часть своей жизни. На протяжении многих лет он работал линейным и главным арбитром на матчах чемпионата СССР, обслуживал крупнейшие международные соревнования, в том числе чемпионаты мира 1979 и 1983 годов, молодёжные чемпионаты мира 1983 и 1984 годов.

После завершения судейской карьеры Анатолий Баринов продолжил работу в хоккее, сосредоточившись на развитии судейского корпуса и подготовке новых поколений арбитров. С 1994 года он трудился в Федерации хоккея России, стоял у истоков создания Всероссийской коллегии судей, а с 2016 по 2019 год занимал пост её председателя.

За годы работы Анатолий Михайлович воспитал целую плеяду ведущих российских арбитров. Среди его учеников — Вячеслав Буланов, Константин Оленин, Алексей Раводин, Роман Гофман, Юрий Оскирко и многие другие судьи, представлявшие отечественную школу на соревнованиях самого высокого уровня.

Профессионализм, преданность своему делу и многолетний труд Анатолия Баринова внесли огромный вклад в развитие системы хоккейного судейства в России. Его заслуги б