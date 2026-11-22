«Детройт Ред Уингз» скорректировал свою позицию по поводу желательной компенсации при обмене форварда Дилана Ларкина. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Изначально «Детройт» рассчитывал получить за своего экс-капитана опытного игрока сопоставимого уровня, способного сразу стать лидером команды. Теперь, по информации источника, клуб готов рассмотреть возможность получения в сделке молодых игроков. При этом в драфт-пиках «Ред Уингз» по-прежнему не заинтересованы.

В конце октября стало известно, что Ларкин больше не будет играть за «Детройт», пока его не обменяют в другой клуб. Он набрал 6 (2+4) очков в 10 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт 30-летнего американского форварда с зарплатой $ 8,7 млн в год рассчитан до конца сезона-2030/2031.