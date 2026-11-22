Михаил Фисенко назначен на должность генерального менеджера ХК «Ахмат‑Гранит» на текущий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото: ХК «Ахмат-Гранит»

«Добро пожаловать, Михаил Фисенко! Должность генерального менеджера ХК «Ахмат‑Гранит» на текущий сезон занял Михаил Фисенко — человек, который знает хоккей от самых первых шагов до больших арен.

Михаил родился в Магнитогорске и является воспитанником детской школы «Динамо». Его путь начался с юниорских побед: он — серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2008) и бронзовый призёр мемориала Глинки (2007). Дальше — большая карьера: более 700 матчей в КХЛ, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов КХЛ и бронзовый призёр чемпионата КХЛ. Последним клубом в его игровой карьере был «Ак Барс» — теперь этот опыт будет работать на «Ахмат‑Гранит». Особая глава — работа на развитие хоккея: Михаил — основатель детской хоккейной школы «Арктика» и соинвестор спортивного комплекса «Арктика». А с 2025 года он также занимает пост вице‑президента Федерации хоккея Чеченской Республики.

Теперь этот опыт — в Грозном. Добро пожаловать в команду, Михаил! Пусть этот сезон станет для ХК «Ахмат‑Гранит» прорывным!» — говорится в сообщении.

МХК «Гранит» был основан в 2023 году в Чехове и базировался на арене «Ледовый хоккейный центр». В минувшее межсезонье клуб переехал из Чехова в Грозный и стал называться МХК «Ахмат-Гранит».