«Он даже может забрать мой дом». Батерсон предложил Кросби перейти в «Оттаву»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон заявил, что будет рад видеть капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в составе своей команды, если тот решит сменить клуб.

«Если он захочет прийти к нам, дверь для него всегда открыта. Он даже может забрать мой дом. Конечно, я не знаю, что решит Сид. Посмотрим. Это было бы необычно.

Когда обменяли Гретцки, я ещё не родился, но, уверен, это было бы нечто похожее. Кросби и Александр Овечкин – мы привыкли видеть их в цветах их нынешних клубов, и трудно представить их в форме какой-то другой команды. Впрочем, кто знает, что произойдёт», – приводит слова Батерсона Ottawa Citizen.

В последнее время появились слухи о возможном обмене Кросби и других ветеранов команды, в том числе россиянина Евгения Малкина. «Питтсбург» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, поэтому может стать продавцом перед дедлайном обменов.

В нынешнем сезоне Сидни набрал 15 (6+9) очков в 22 матчах. Он проводит свой последний год по действующему контракту с «Пингвинз» на $ 17,4 млн.