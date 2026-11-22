Бывший хоккеист тюменского «Рубина» американец Нико Саккетти был застрелен полицейским в штате Миннесота, США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным управления шерифа округа Сент-Луис, экс-хоккеист достал из своей машины длинноствольное ружьё во время разговора с полицейскими после того, как совершил наезд и скрылся с места происшествия. Заместитель шерифа выстрелил в 37-летнего Саккетти, который позже скончался в больнице.

Саккетти был выбран «Даллас Старз» под общим 50-м номером на драфте НХЛ 2007 года. В Национальной хоккейной лиге он не провёл ни одного матча. В составе «Рубина» на счету Нико девять игр в Высшей хоккейной лиге (сейчас — Всероссийская хоккейная лига. — Прим. «Чемпионата») сезона-2014/2015.