Форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:5 Б). Теперь на его счету за карьеру в рамках регулярок 380 шайб в 985 играх. Таким образом, Шайфли стал новым рекордсменом франшизы по голам, опередив Дэйла Хаверчука (379 в 713 играх).
Ранее в этом сезоне Марк стал единоличным лидером по очкам и передачам, сейчас в его активе 937 (380+557) очков. Напомним, в этом году НХЛ объединила статистику старых «Джетс» (выступали в лиге с 1979 по 1996 год – до переезда в Финикс) и текущей команды. Также учитываются результаты «Атланты Трэшерз» (выступали в лиге с 1999 по 2011 год – до переезда в Виннипег).
В текущем сезоне на счету 33-летнего канадца 30 (8+22) очков при показателе полезности «+7».
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