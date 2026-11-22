Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о возможных кадровых решениях в казанском клубе.

«Слухи о возможных кадровых решениях в клубе? У нас каждый день подготовка к следующему матчу. Работаем в реалиях, понимаем проблемные моменты. Конечно, то место, где мы находимся, никого не устраивает, понимаем эмоции болельщиков, нужно обыгрывать конкурентов, подниматься выше.

Не хватает мастеров в составе? У нас другая команда, она сильно поменялась, но и лидеры с прошлого сезона не на ведущих ролях сейчас. Хороший шанс для нашей молодёжи, ребят из нашей системы, у них есть прогресс по многим компонентам», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.